Üçüncü Cemre 19 Mart'ta Kadifekale'de Düşüyor!

Soyer, İzmir projelerinin ilk etabını 26 Şubat'ta Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Birinci Cemre" ve ikinci etabını 9 Mart'ta Ödemiş'te gerçekleşen "İkinci Cemre" buluşmasında kamuoyuyla paylaşmıştı.

Soyer, 19 Mart'ta gerçekleşecek Üçüncü Cemre Şenliği'nde on yedi başlık altındaki projelerinin tamamını kamuoyu ile paylaşacak ve ilk yüz gün içinde tamamlayacağı projelerin listesini açıklayacak. Tunç Soyer'in İzmir vizyonunu oluşturan başlıklar arasında ulaşım ve altyapıdan, demokrasiye, kültür sanata, gençlik ve doğaya kadar uzanan farklı konular oluşturuyor.

Tunç Soyer Üçüncü Cemre buluşması hakkında şunları söyledi: "Her biri üzerinde titizlikle çalışılan çok sayıda projemiz var. Bu projeler maliyet ve zaman kaybını engellemek amacıyla tüm projelerimiz birbirini destekleyecek şekilde hazırlandı. Örneğin bir yandan İzmir kırsalındaki kooperatiflerin üretimini desteklerken, diğer yandan şehir merkezinde, Kültürpark'ta bir de köy pazarı kuracağız. Böylelikle hem kırsal bölgedeki İzmirliler'in ekonomisi güçlenecek, hem şehirde yaşayanlar ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşacak. Yani birbiri arasında kendiliğinden sinerji oluşan, akıllı projeleri gündemimize alacağız. İzmir için en hızlı ele alacağımız projelerimiz arasında ulaşım ve otopark sorununu çözmeye yönelik yatırımlar yer alacak."

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