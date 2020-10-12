Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek

12.10.2020 16:39
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek, System.String[]

Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi ile Mavi Yelekli Gönüllülerin ortaklaşa düzenlediği Uçurtma Şenliği'nde Türk ve Azerbaycan Bayrakları açılarak, Dağlık Karabağ'da savaşan Azeri askerlere destek verildi.

Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi ile Mavi Yelekli Gönüllülerin ortaklaşa düzenlediği Uçurtma Şenliği'nde Türk ve Azerbaycan Bayrakları açılarak, Dağlık Karabağ'da savaşan Azeri askerlere destek verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

Yakutiye Gençlik Merkezi ile Mavi Yelekli Gönüllülerin ortaklaşa düzenledikleri 'Uçurtma Şenliği' Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teke Deresi Göleti'nde yapıldı.

Etkinlikte uçurtma uçurarak, çeşitli oyunlar oynayan gençler, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la savaşan Azerbaycan askerlerine destek verdi.

Kahvaltı Yapıp Uçurtma Uçurdular

Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Teke Deresi Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte öncelikle Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, Gönüllü Gençler ve Mavi Yelekli Gönüllü Gençler birlik beraberlik içinde kahvaltı yapıp, uçurtma uçurdular. 50'ye yakın gencin arasında çok sayıda yabancı öğrencinin de olduğu gözlerden kaçmadı.

Azerbaycan'a Bayraklı Destek

Oldukça güzel ve samimi bir ortamda yapılan Uçurtma Şenliğinde anlamlı bir harekete imza atan Gençler, Türk ve Azerbaycan Bayraklarıyla objektiflere poz vererek, "İki devlet, tek millet" sloganı attı.

Bu anlamlı etkinlikle ilgili olarak konuşan Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, güzel bir Pazar günü Mavi Yelekli Gönüllü Gençlerle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait Teke Deresi Göleti Tesislerinde bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, "50'ye yakın gencimiz ile birlikte kahvaltımızı yaptıktan sonra Uçurtma Şenliği için hazırlıklar yaptık. Uçurtma şenliğinden Sonra sportif faaliyetler de bulunduk. Genç sanatçılarımız bağlama, gitar ve müzik ziyafeti çekerek, adeta kulaklarımızın pasını sildiler. Gençlerimize mangal ikramından sonra Azeri kardeşlerimize desteklerimizi bildirmek için 'iki devlet bir millet' sloganı ile bayraklarınızı sallayıp etkinliğimizi taçlandırdık" dedi.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleriyle Mavi Yelekli gençler çevre temizliğinin ardından etkinliği sonlandırdı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da, bu anlamlı etkinlikten ötürü Yakutiye Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederek, Mavi Yelekli Gençleri Kutladı. - ERZURUM

Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek
Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek

Uçurtma Şenliği, Azerbaycan, Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu 'Kedicik'lere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Marcao'nun, yüzde 15 indirimden rahatsız olduğu için gerginleştiği ortaya çıktı İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı
Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı         
16:21
İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı         
16:06
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi         
15:06
Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu         
14:50
Adnan Oktar, Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde         
14:31
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 16:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçurtma Şenliği'nde Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei