Uçurumundan atladığı öne sürülen genç kızın arkadaşı konuştu: Sevgilisinden ayrıldığı için atladı, kafası güzeldi - Son Dakika

Akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek uçurumdan atladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler uçurumdan düşen Elif Ç.'nin cansız bedeninin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu genç kızın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"TECAVÜZ OLAYI ZANNETTİK"

Bir görgü tanığı, "Biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı sandık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir on dakika sonra bir tanesi 'Ağabey yetişin kız kendini attı' dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre sevgilisiyle tartışmış." dedi.

"BEN ONSUZ YAŞAYAMAM DEYİP KENDİNİ AŞAĞIYA ATTI"

Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik" ifadesini kullandı. Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.