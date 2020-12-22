'Uçuşları durdurmak doğru bir yaklaşım' - Son Dakika

'Uçuşları durdurmak doğru bir yaklaşım'

22.12.2020 10:49
'Uçuşları durdurmak doğru bir yaklaşım', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsün mutasyona uğradığı açıklanan İngiltere ile birlikte Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşların durdurulmasının doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsün mutasyona uğradığı açıklanan İngiltere ile birlikte Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşların durdurulmasının doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, Türkiye'nin koronavirüs sürecinin başında, yurt dışından gelen vatandaşlara yönelik karantina uygulaması yaptığını hatırlatarak, "Şu anda da İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan gelen uçuşlar için hem PCR testi hem de karantina uygulaması mümkün. Bu iyi uygulama. Hastalık ortaya çıkıp yayılmadan önce bir mücadele yöntemi. Ülkemizde buradan kişinin gelip enfeksiyon yapıp yapmadığı konusunda bir fikir sahibi değiliz; ama ortaya çıkarsa da filyasyonla beraber çok rahatlıkla bu saptanabilir. Ama buradaki mutasyonun ne olduğunu daha iyi anlamaya ihtiyaç var. Şu an sürecin başından beri İngiliz bilim adamları 4 binden fazla mutasyondan bahsediyorlar. Mutasyon iki şekilde ortaya çıkabiliyor. Virüsün bulaşma yeteneği değişebiliyor ya da bulaştığı kişi de hastalık yapma yeteneği değişebiliyor. İngiltere'deki mutasyon bulaşma yeteneğin arttığı yönünde" dedi.

'UÇUŞLARI DURDURMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM'

Şu anda bu mutasyonun Avrupa'ya, İngiltere'nin geneline yayılmamasının en önemli konu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Biraz daha sakince bekleyip gerçekten bu kadar bulaşıcı oluyor mu yoksa o bölgede yapılan bir bilimsel çalışma sonucu mu bunu değerlendirmek gerekiyor. Kendi ülkemiz açısından uçuşların durdurulması gelenlerin karantinaya alınmasının çok doğru bir uygulama olduğunu söylemek gerekiyor. İngiltere'deki mutasyonların aşıyla ilgili olumsuzluğa sebep olmayacağını İngiliz bilim adamları dile getirdi. Türkiye'de, Van'dan Edirne'ye kadar virüsün alt tipleri ve mutasyonları var mı yok mu takip ediliyor. Ülkemizde henüz böyle bir mutasyon saptanmadığı için bir şey söylemek mümkün değil. Şu an geldiğimiz noktada İngiltere'nin yayınladığı bir çalışmadan bu ortaya çıktığı için bizim şu an için tedbirli davranıp, uçuşları durdurup gelenleri PCR kontrolüyle karantinaya almak doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Uçuşları durdurmak doğru bir yaklaşım'
'Uçuşları durdurmak doğru bir yaklaşım'

Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Uçuşları durdurmak doğru bir yaklaşım' - Son Dakika


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