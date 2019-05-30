UEDAŞ'tan bayramda kesintisiz enerji alarmı

Müşterilerinin ramazan bayramı süresince kesintisiz ve kaliteli enerjiye erişebilmesi için teyakkuza geçen UEDAŞ, planlı kesintileri askıya alarak çalışanlarını 7/24 alarmda tutacak.

Müşterilerinin ramazan bayramı süresince kesintisiz ve kaliteli enerjiye erişebilmesi için teyakkuza geçen UEDAŞ, planlı kesintileri askıya alarak çalışanlarını 7/24 alarmda tutacak.



Enerji sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), elektrik dağıtımında kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu doğrultuda hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çalışmalarını hızlandırarak, vatandaşa ulaştırılan enerjinin bayramda aksamaması için bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Resmi tatil süresince hizmet bölgesindeki planlı kesintilerin tümünü iptal eden UEDAŞ, olağanüstü bir durum nedeniyle yaşanabilecek enerji kesintisi için de jeneratörlerini devreye alacak.



UEDAŞ, 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, 200'ün üzerindeki ekip sayısıyla oluşabilecek arızalara anında müdahale edecek. 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet verecek olan şirket araç, ekipman ve görevli personelini alarmda tutacak. Zorlu arazi şartlarında olası arızalara anında müdahale için 44 adet 4x4 arazi aracının yanı sıra 96 adet sepetli araç da hazır bulundurulacak.



Yaz bakımı gerçekleştirildi



Başta Bursa olmak üzere, özellikle turizme bağlı olarak yaşanan nüfus artışları ve klima kullanımı sebebiyle bayram boyunca kıyı bölgelerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan ekipler; iletken yenileme, bağ teli yenileme ve kırık izolatörlerin değişimi çalışmalarında sona geldi. Orman alanlarında fizibilite çalışmaları yapan şirket, yangınlara sebebiyet vermemek adına tellerle teması olan ağaçların kesimi için de çalışma başlattı. Ayrıca genel aydınlatma kapsamında kullanılan armatürlerin arızaları, altyapı değişimi gerektirmemesi durumunda en geç 24 saat hedefiyle gideriliyor.



Trafoya yük takibi



Trafolarda termal kamera ve kısmı deşarj cihazı ile tespitler yapacak olan ekipler, gerekli gördükleri müdahaleleri yaparak olası arızaların önüne geçmeyi de hedefliyor. UEDAŞ birimleri, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) üzerinden trafolarda yük takibi yaparak gerekli yeni tesis veya yük bölme çalışmalarını da gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada bayram sürecinde de tüketicilerin UEDAŞ'a kolaylıkla ulaşabilmesi için iletişim kanallarının 7/24 açık olacağını belirten yetkililer, "186 Çağrı Merkezi, halklailiskiler@uedas.com.tr e-posta, sosyal medya ve canlı chat iletişim kanallarımızdan tüketicilerimiz Şirketimize rahatlıkla ulaşıp taleplerini iletebilirler" denildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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