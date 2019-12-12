UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Neuhaus'un çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.


17. dakikada ceza sahası dışından Zakaria'nın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.


33. dakikada sağ kanattan Stefan Lainer'in pasında kale önünde bomboş durumda Marcus Thuram'ın şutu filelerle buluştu. 1-0


38. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Topal'ın sert şutunda kaleci topa sahip oldu.


44. dakikada Clichy'nin pasında İrfan Can'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir noktadan vuruşunda kalecinin de hatasında top ağlara gitti. 1-1


Stat: Borussia Park


Hakemler: Jose Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx


Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer x, Nico Elvedi xx, Oscar Wendt xx, Matthias Ginter xx, Stefan Lainer xx, Christoph Kramer xx, Denis Zakaria xx, Florian Neuhaus xx, Patrick Herrmann xx, Marcus Thuram xxx, Breel Embolo xx


Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael, Lars Stindl, Alassane Plea


Teknik Direktör: Marco Rose


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck x, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Mehmet Topal xx, Aleksic xx, Elia xx, Edin Visca xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Demba Ba, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44) (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti
Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!

Son Dakika Haberleri
05:20 12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi... - Son Dakika Spor
04:32 Borussia Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir maçından kareler - Son Dakika Spor
03:41 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli - Son Dakika Spor
02:58 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika Spor
02:48 Maçın ardından - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 05:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]