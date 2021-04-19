UEFA: Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez - Son Dakika

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde top koşturacak oyuncuların kendi milli takımlarında forma giyemeyeceklerini duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı da açıklandı.Avrupa Süper Ligi'nin ilanının yankıları sürüyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, bu lige katılan futbolcuların tüm UEFA müsabakalarından ve Dünya Kupası'ndan men edileceğini duyurdu.

12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen toplantı sonrası konuşan Ceferin, "Daha önce FIFA ve altı kıta federasyonu tarafından duyurulduğu üzere, kapalı ligde oynama ihtimali olan takımlarda oynayan oyuncular Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edilecektir, hiçbir müsabakada milli takımlarını temsil edemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"UEFA ve futbol dünyası son 24 saat içinde tanık olduğumuz Avrupa'da açgözlülükten beslenen kimi münferit kulüplerin onursuz ve kendi çıkarlarına hizmet eden önerilerine karşı dayanışma içindedir" diyen Ceferin sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnızca futbol değil, tüm toplum dayanışma içindedir, hükümetler birlik halindedir, bu bizim kültürümüzün bir parçası, hepimiz bu proje saçmalığına karşı birlik içindeyiz."

Projenin gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen UEFA Başkanı, bu süreçte tüm dünyadaki futbolseverleri, politikacıları ve medyayı da kendileriyle birlikte dik durmaya çağırdı.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı belli oldu

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğu yönündeki açıklamanın ardından son gelişmelerin gölgesinde kalan toplantıda Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı da belirlendi. Buna göre, ligde mücadele eden takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklandı. Yeni format, mevcut dörtlü gruplar yerine 36 kulübün tek bir grupta toplanarak lig usulüne göre mücadelesini öngörüyor. Ligi ilk sırada tamamlayan ilk 8 takım doğrudan, 9'uncu sıradan 24'üncü sıraya kadar olan takımlar ise playoff yoluyla bir üst tura kalacak.

Ceferin, öngörülen değişiklikleri "futbolun evrimi için tam da gerekli olan adım" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Süper Ligi'ne siyasilerden tepki

İtalya, İspanya ve İngiltere'nin önde gelen 12 kulübü bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kulüplerinin yer aldığı oluşuma, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi Alman futbol devleri ile Paris St. Germain gibi Fransız futbolunun önde gelen ekiplerinden katılım kararı çıkmamıştı.

Avrupa Süper Ligi kararına FIFA ve UEFA'nın yanı sıra siyaset dünyasından da tepkiler gelmişti. İngiltere Başkanı Boris Johnson, bu adımın futbol için oldukça yıkıcı olacağını savunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oluşuma katılmayı reddeden Fransız takımlarının kararını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

"Avrupa modeli sporu savunmalıyız" diyen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise, sporun herkes için olması gerektiğini savunarak, futbolun varlıklı bir azınlık için özel hale gelmesine karşı duracağını söyledi.

Özil: Çocuklar Süper Lig hayaliyle büyümüyor

Karara Türkiye'den de tepki gelmişti. Türk Kulüpler Birliği Vakfı, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamda "Sözde 'Avrupa Süper Ligi'nin, Avrupa futbolunun bütünlüğüne onarılamaz bir darbe vuracağı gün gibi aşikardır" diyerek projeyi kınadığını açıklamıştı.

Oluşumu eleştiren bir diğer ünlü isim ise Fenerbahçe'de top koşturan eski Alman Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil oldu.

Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, herhangi bir Süper Lig'i değil, Dünya Kupası'nı ve Avrupa Kupası'nı kazanmanın hayaliyle büyürler. Büyük karşılaşmaların zevki yılda bir ya da iki kez düzenleniyor oluşunda, her hafta değil. Futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten güç bir durum" ifadelerini kullandı.