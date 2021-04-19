UEFA: Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez - Son Dakika

UEFA: Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez

19.04.2021 19:40
UEFA: Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez, System.String[]

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde top koşturacak oyuncuların kendi milli takımlarında forma giyemeyeceklerini duyurdu.

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde top koşturacak oyuncuların kendi milli takımlarında forma giyemeyeceklerini duyurdu. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı da açıklandı.Avrupa Süper Ligi'nin ilanının yankıları sürüyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, bu lige katılan futbolcuların tüm UEFA müsabakalarından ve Dünya Kupası'ndan men edileceğini duyurdu.

12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen toplantı sonrası konuşan Ceferin, "Daha önce FIFA ve altı kıta federasyonu tarafından duyurulduğu üzere, kapalı ligde oynama ihtimali olan takımlarda oynayan oyuncular Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edilecektir, hiçbir müsabakada milli takımlarını temsil edemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"UEFA ve futbol dünyası son 24 saat içinde tanık olduğumuz Avrupa'da açgözlülükten beslenen kimi münferit kulüplerin onursuz ve kendi çıkarlarına hizmet eden önerilerine karşı dayanışma içindedir" diyen Ceferin sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnızca futbol değil, tüm toplum dayanışma içindedir, hükümetler birlik halindedir, bu bizim kültürümüzün bir parçası, hepimiz bu proje saçmalığına karşı birlik içindeyiz."

Projenin gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen UEFA Başkanı, bu süreçte tüm dünyadaki futbolseverleri, politikacıları ve medyayı da kendileriyle birlikte dik durmaya çağırdı.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı belli oldu

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğu yönündeki açıklamanın ardından son gelişmelerin gölgesinde kalan toplantıda Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı da belirlendi. Buna göre, ligde mücadele eden takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklandı. Yeni format, mevcut dörtlü gruplar yerine 36 kulübün tek bir grupta toplanarak lig usulüne göre mücadelesini öngörüyor. Ligi ilk sırada tamamlayan ilk 8 takım doğrudan, 9'uncu sıradan 24'üncü sıraya kadar olan takımlar ise playoff yoluyla bir üst tura kalacak.

Ceferin, öngörülen değişiklikleri "futbolun evrimi için tam da gerekli olan adım" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Süper Ligi'ne siyasilerden tepki

İtalya, İspanya ve İngiltere'nin önde gelen 12 kulübü bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kulüplerinin yer aldığı oluşuma, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi Alman futbol devleri ile Paris St. Germain gibi Fransız futbolunun önde gelen ekiplerinden katılım kararı çıkmamıştı.

Avrupa Süper Ligi kararına FIFA ve UEFA'nın yanı sıra siyaset dünyasından da tepkiler gelmişti. İngiltere Başkanı Boris Johnson, bu adımın futbol için oldukça yıkıcı olacağını savunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oluşuma katılmayı reddeden Fransız takımlarının kararını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

"Avrupa modeli sporu savunmalıyız" diyen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise, sporun herkes için olması gerektiğini savunarak, futbolun varlıklı bir azınlık için özel hale gelmesine karşı duracağını söyledi.

Özil: Çocuklar Süper Lig hayaliyle büyümüyor

Karara Türkiye'den de tepki gelmişti. Türk Kulüpler Birliği Vakfı, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamda "Sözde 'Avrupa Süper Ligi'nin, Avrupa futbolunun bütünlüğüne onarılamaz bir darbe vuracağı gün gibi aşikardır" diyerek projeyi kınadığını açıklamıştı.

Oluşumu eleştiren bir diğer ünlü isim ise Fenerbahçe'de top koşturan eski Alman Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil oldu.

Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, herhangi bir Süper Lig'i değil, Dünya Kupası'nı ve Avrupa Kupası'nı kazanmanın hayaliyle büyürler. Büyük karşılaşmaların zevki yılda bir ya da iki kez düzenleniyor oluşunda, her hafta değil. Futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten güç bir durum" ifadelerini kullandı.

UEFA: Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez

Spor Toto Süper Lig, Europe, Milli, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel UEFA: Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı Kestiği ağacın altında kalan 52 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi Kestiği ağacın altında kalan 52 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı         
18:48
Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak         
18:08
İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı İsviçre'de koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, Türkiye riskli ülkeler listesine alındı         
17:41
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, virüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı         
17:26
Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı         
16:53
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü         
11:02
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 20:29:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA: Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei