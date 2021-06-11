UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin açılış maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ı değerlendiren Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali içinde İstanbul'a yeşil ışık yaktı.

"SONUNDA TURNUVAYA KAVUŞTUK"

Aleksander Ceferin, EURO 2020 ile ilgili olarak "EURO 2020'yi ertelemek zorunda kaldığımız için üzüldük. Sonunda heyecanla beklediğimiz turnuvaya kavuştuk" dedi.

"TÜRKİYE HAFİFE ALINMAMALI"

Ceferin, Türk Milli Takımı hakkında "Türk Milli Takımı oldukça güçlü. Çok güçlü defansınız var. Eskiden hücumunuz güçlü olurdu, şimdi defansınız da iyi. Türkiye kesinlikle hafife alınmamalı Skor tahmini yapamam" açıklamasını yaptı.

"ŞİMDİDEN AÇIKLAMAK DOĞRU OLMAZ"

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ceferin "Türkiye ve İstanbul'la ilgili çok planımız var. Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak. Ancak şimdiden açıklamamız doğru olmaz." ifadelerini kullandı.