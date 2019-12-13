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UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi son maçlarında Türkiye adına mücadele eden Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Monchengladbach takımını 2-1 ile geçerek J Grubu'nu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Trabzonspor Basel karşısında 2-0 kaybederken, Beşiktaş Wolverhampton'a 4-0 yenildi
UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi son maçlarında Türkiye adına mücadele eden Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Monchengladbach takımını 2-1 ile geçerek J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi.
Medipol Başakşehir'in galibiyeti ülke puanı açısından kritik önem arz ediyordu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:46
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