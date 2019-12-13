UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı

UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi son maçlarında Türkiye adına mücadele eden Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Monchengladbach takımını 2-1 ile geçerek J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi.



Medipol Başakşehir'in galibiyeti ülke puanı açısından kritik önem arz ediyordu.