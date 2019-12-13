UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı - Son Dakika
Son Dakika Dünya UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı - Son Dakika Dünya

UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi son maçlarında Türkiye adına mücadele eden Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Monchengladbach takımını 2-1 ile geçerek J Grubu'nu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Trabzonspor Basel karşısında 2-0 kaybederken, Beşiktaş Wolverhampton'a 4-0 yenildi

UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi son maçlarında Türkiye adına mücadele eden Medipol Başakşehir deplasmanda Almanya'nın Monchengladbach takımını 2-1 ile geçerek J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi.


Medipol Başakşehir'in galibiyeti ülke puanı açısından kritik önem arz ediyordu.

Euronews.com'da Görüntüle

Başakşehir, Almanya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti
Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur

Son Dakika Haberleri
08:01 AB: Türkiye-Libya anlaşması üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor - Son Dakika Haber
07:50 Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulundu - Son Dakika Haber
07:49 Meclis'te 15 Temmuz şehitleri tartışmasında kavga çıktı - Son Dakika Haber
07:01 1915 olayları: 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi? Türkiye'nin hukuki sorumluluğu var mı? - Son Dakika Haber
06:45 13 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
01:20 İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 08:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA'da Medipol Başakşehir bir üst tura yükseldi; Beşiktaş ve Trabzonspor hüsrana uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]