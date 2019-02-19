UEFA'dan Türk Gözlemcilere Görev
21 dakika önce
UEFA, Türk gözlemcilerinden Oğuz Sarvan ile Murat Ilgaz'a Şampiyonlar Ligi, Muharrem Zihni Aksoy'a ise Avrupa Ligi maçlarında görev verdi.
UEFA, Türk gözlemcilerinden Oğuz Sarvan
ile Murat Ilgaz
'a Şampiyonlar Ligi, Muharrem Zihni Aksoy'a ise Avrupa
Ligi maçlarında görev verdi. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, İspanya
'nın Atletico Madrid
ile İtalya
'nın Juventus
takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA gözlemcilerinden Murat Ilgaz ise Almanya
'nın Schalke
ile İngiltere
'nin Manchester City
ekipleri arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi. Almanya'nın Gelsenkirchen
şehrindeki Veltins Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te oynanacak.
Türk gözlemcilerinden Muharrem Zihni Aksoy, Almanya'nın Eintracht Frankfurt
ile Ukrayna
'nın Shaktar Donetsk
takımları arasında 21 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında hakem gözlemcisi olacak. Frankfurt Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: AA
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