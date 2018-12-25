UEFA Pro Lisans Kursu'nun İkinci Etabı Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı Antalya
'da başladı.
7 Ocak'a kadar sürecek kursta; Yücel Uyar, Mehmet Ekşi, Nur Mustafa Gülen
, M. Nedim Karadeniz
, Prof. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe, Doç. Dr. Murat Akyüz
, Uzman Psk. İbrahim Eke, Sebahattin Yenilmez ve Serkan Emre
Sefa eğitmen olarak yer alırken, misafir konuşmacılar ise Özkan Sümer
, Reha Kapsal
, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu
, Cem Dizdar ve Polat Doğru.
Futbol Gelişim Direktörü ve Genç
Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas
'ın yerinde takip ettiği kursta; Ali Rıza Sergen Yalçın
, Arif Ufuk Kahraman, Ayhan Akman
, Erdoğan Özdoğan, Eren Şafak
, Fazlı Tan, Fethi Çokkeser, Gökhan Uzungüngör, Hakan Bozdağ, Hüseyin Çimşir, İlhan Özer, Kadir Akbulut
, Münir Yıldırım, Mehmet Kaplan
, Mehmet Kenan Öztürk
, Osman Akyol
, Murat Aslan
, Mustafa Gürsel
, Önder Engin, Recep Karatepe
, Recep Umut, Veyis Kanber, Volkan Kazak
ve Yalçın Koşukavak
kursiyer olarak yer alıyor.
- İstanbul