Son Dakika Haberleri: UEFA Pro Lisans Kursu'nun İkinci Etabı Başladı

UEFA Pro Lisans Kursu'nun İkinci Etabı Başladı

51 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı Antalya'da başladı.

UEFA Pro Lisans Kursu'nun İkinci Etabı Başladı, System.String[]


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı Antalya'da başladı.

7 Ocak'a kadar sürecek kursta; Yücel Uyar, Mehmet Ekşi, Nur Mustafa Gülen, M. Nedim Karadeniz, Prof. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe, Doç. Dr. Murat Akyüz, Uzman Psk. İbrahim Eke, Sebahattin Yenilmez ve Serkan Emre Sefa eğitmen olarak yer alırken, misafir konuşmacılar ise Özkan Sümer, Reha Kapsal, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Cem Dizdar ve Polat Doğru. 

Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın yerinde takip ettiği kursta; Ali Rıza Sergen Yalçın, Arif Ufuk Kahraman, Ayhan Akman, Erdoğan Özdoğan, Eren Şafak, Fazlı Tan, Fethi Çokkeser, Gökhan Uzungüngör, Hakan Bozdağ, Hüseyin Çimşir, İlhan Özer, Kadir Akbulut, Münir Yıldırım, Mehmet Kaplan, Mehmet Kenan Öztürk, Osman Akyol, Murat Aslan, Mustafa Gürsel, Önder Engin, Recep Karatepe, Recep Umut, Veyis Kanber, Volkan Kazak ve Yalçın Koşukavak kursiyer olarak yer alıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:54 Kaynak: DHA

Spor
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