ŞAMPİYONLAR Ligi ve Avrupa Ligi'nde 7'inci haftalar tamamlanırken UEFA ülke puanları ve sıralaması güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ise sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Bu sonuçların ardından Avrupa kupalarında yer alacak takım sayısını ve oynayacakları ön eleme sayısına doğrudan etkileyen UEFA ülke puanında son durum ve ilk 10 sıra şöyle:
1- İngiltere: 104.991
2- İtalya: 92.981
3- İspanya: 87.140
4- Almanya: 83.545
5- Fransa: 76.177
6- Hollanda: 66.429
7- Portekiz: 64.266
8- Belçika: 58.150
9- TÜRKİYE: 48.325
10- Çekya: 46.275
Son Dakika › Spor › UEFA Ülke Puanları Güncellendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?