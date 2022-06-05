UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)

05.06.2022 14:42
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol taraftan Cengiz Ünder'in kullandığı köşe atışında ön direkte Enes Ünal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

37. dakikada orta sahadan Enes Ünal'ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu defansın arkasına sarktı. Kerem'in vuruşunda ceza sahası dışına kadar gelen kaleci Nielsen meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Daha sonra seken topu alan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağından boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann xx, Luke Portelli xx, Edward Spiteri xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Mert Müldür xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Dorukhan Toköz xx, Cengiz Ünder xxx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Enes Ünal xx

Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Faroe Adaları: Nielsen xx, Joensen xx, Faero xx, Askham xx, Davidsen xx, Ari Mohr Jonsson xx, Hansson xx, Gunnar Vatnhamar xx, Solvi Vatnhamar xx, Rolantsson xx, Johannesen xx

Yedekler: Kristian Joensen, Lamhauge, Mikkelsen, Daniel Johansen, Nattestad, Bjartalid, Baldvinsson, Olsen, Edmundsson, Agnarsson, Vatnsdal, Andreasen

Teknik Direktör: Hakan Ericson

Gol: Cengiz Ünder (dk. 37) (Türkiye)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder (Türkiye), Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi
Kaynak: İHA

Faroe Adaları, Cengiz Ünder, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "6'lı masa dağılıyor" iddialarına cevap: Bunların hiçbirisine inanmayın
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 20:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement