Ufuk Özkan\'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım

Oyuncu Ufuk Özkan'ın geçirdiği ameliyatın ardından ilk paylaşım yapıldı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Özkan'ın organ nakli kapsamında gerçekleştirilen operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Hayati önem taşıyan ameliyatın yaklaşık 11 saat sürdüğü öğrenildi. Operasyon sonrası açıklama yapan Doç. Dr. Cenk Şimşek, hastanın yoğun bakıma alındığını belirterek, "Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk paylaşım kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umut Özkan, "Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara Allah'ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun" sözleriyle sevincini paylaştı.

OYUNCU ARKADAŞI, DONÖRÜ OLDU

Ameliyatta donör olan ismin, Ufuk Özkan'ın daha önce aynı projede yer aldığı arkadaşı Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Kıvırcık da operasyonun ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" notuna yer verdi.

AMELİYAT ÖNCESİ MESAJI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ufuk Özkan, ameliyat öncesinde Salih Kıvırcık ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak moralinin yüksek olduğunu belirtmiş, "Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum" ifadelerini kullanmıştı. Destek olan herkese teşekkür eden Özkan, Salih Kıvırcık için "Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir" demişti. Özkan ayrıca kardeşleri Umut ve Alper Özkan'a, süreci yürüten doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etmişti.

ÇOK SAYIDA PROJEDE YER ALDI

11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.

"Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.

2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.