Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım

Ufuk Özkan\'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım
05.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'ın organ nakli gerçekleşti. 11 saatlik ameliyat sonrası ilk açıklama kardeşi Umut Özkan ve doktoru Cenk Şimşek'ten geldi. Umut Özkan, çok mutlu olduğunu ifade ederken Doç. Dr. Cenk Şimşek, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

Oyuncu Ufuk Özkan'ın geçirdiği ameliyatın ardından ilk paylaşım yapıldı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Özkan'ın organ nakli kapsamında gerçekleştirilen operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Hayati önem taşıyan ameliyatın yaklaşık 11 saat sürdüğü öğrenildi. Operasyon sonrası açıklama yapan Doç. Dr. Cenk Şimşek, hastanın yoğun bakıma alındığını belirterek, "Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk paylaşım kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umut Özkan, "Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara Allah'ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun" sözleriyle sevincini paylaştı.

OYUNCU ARKADAŞI, DONÖRÜ OLDU

Ameliyatta donör olan ismin, Ufuk Özkan'ın daha önce aynı projede yer aldığı arkadaşı Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Kıvırcık da operasyonun ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" notuna yer verdi.

AMELİYAT ÖNCESİ MESAJI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ufuk Özkan, ameliyat öncesinde Salih Kıvırcık ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak moralinin yüksek olduğunu belirtmiş, "Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum" ifadelerini kullanmıştı. Destek olan herkese teşekkür eden Özkan, Salih Kıvırcık için "Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir" demişti. Özkan ayrıca kardeşleri Umut ve Alper Özkan'a, süreci yürüten doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etmişti.

ÇOK SAYIDA PROJEDE YER ALDI

11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.

"Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.

2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.

Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti İşte yardım yapılacak kalemler Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler
Sakız Adası’nda dram: 15 göçmen hayatını kaybetti Sakız Adası'nda dram: 15 göçmen hayatını kaybetti
Adana’da Kadın Cinayeti Adana'da Kadın Cinayeti
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu Doktorlar hastayı bir an bırakmadı 3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer... Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

09:40
Havalimanında Kante izdihamı Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:04
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan’ın 2 cümlesi yetmiş
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
08:40
7 il için sarı alarm Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor
08:29
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin’in hangi koğuşa alındığı belli oldu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu
07:23
Piyasalarda deprem Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı
06:46
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 09:42:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.