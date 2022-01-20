Uganda'da çocukların yüzde 95'inin çocuk felci virüsüne karşı aşılanması hedefleniyor - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Uganda'daki çocukların yüzde 95'inin çocuk felci virüsüne (poliovirüs) karşı aşılanmasının hedeflendiği bildirildi.

Uganda Ulusal Geliştirilmiş Aşılama Programı Müdürü Dr. Alfred Driwale, basına yaptığı açıklamada, çocuk felci virüsüne karşı aşılamanın devam ettiği bilgisini paylaştı. Driwale, şimdiye kadar çocukların yüzde 70'ten azının aşılandığını belirterek aşılama hedeflerinin 95 olduğunu açıkladı.

Çocuk felci salgınının ülkede geçen sene ağustosta patlak verdiğini aktaran Driwale, ülkedeki 18 bölgede aşılama çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Afrika'da Uganda dışında Nijerya, Gambiya, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de çocuk felci virüsü tespit edilmişti.