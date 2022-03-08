Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan istifa etti

08.03.2022 17:36
Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan istifa etti

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba (47) ordudan istifa ettiğini duyurdu.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba (47) ordudan istifa ettiğini duyurdu.

Orgeneral Kainerugaba, istifasını Twitterdan açıklayarak "Dünyanın en büyük ordusu olan şanlı ordumda 28 yıllık hizmetten sonra emekliliğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ben ve askerlerim çok şey başardık! Uganda'nın tüm erkek ve kadınlarına sevgi ve saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kainerugaba 1999'da orduya subay olarak katılmıştı.

İngiltere, Mısır ve Güney Afrika'da çeşitli askeri eğitimlere katılan Kainerugaba, Ağustos 2012'de Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Özel Kuvvetler Komutanlığına atanmıştı.

Kainerugaba, geçen sene Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirilmişti.

Orgeneral Kainerugaba'nın 1986'dan beri iktidarda olan 77 yaşındaki babası Devlet Başkanı Museveni'nin halefi olabileceği öne sürülüyor.

YORUMLAR
500
Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi

Yoweri Museveni, İstifa, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:44:03. #1.13#
SON DAKİKA: Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement