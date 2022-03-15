Uganda: Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan ayrılmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda: Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan ayrılmadı

15.03.2022 15:43
Uganda: Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan ayrılmadı

Uganda Halk Savunma Gücü (UPDF) Sözcüsü Brig Felix Kulayigye, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın ordudan emekli olduğuna dair haberleri yalanladı.

Uganda Halk Savunma Gücü (UPDF) Sözcüsü Brig Felix Kulayigye, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın ordudan emekli olduğuna dair haberleri yalanladı.

UPDF Sözcüsü Kulayigye, Kainerugaba'nın emekli olduğunu duyurması sonrası Uganda merkezli Sunday Monitor gazetesine açıklama yaptı.

Kulayigye, Orgeneral Kainerugaba'nın ordudan emekli olmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kainerugaba'nın dün Ruanda'ya resmi ziyaret düzenlemesi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüşmesi dikkati çekti.

Devlet Başkanı Museveni'nin oğlu ordudan ayrıldığını duyurdu

Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba (47), 8 Mart'ta ??????? Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük ordusu olan şanlı ordumda 28 yıllık hizmetten sonra emekliliğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ben ve askerlerim çok şey başardık! Uganda'nın tüm erkek ve kadınlarına sevgi ve saygı duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

1999'da orduya subay olarak katılan Kainerugaba, İngiltere, Mısır ve Güney Afrika'da çeşitli askeri eğitimlere katılan Kainerugaba, Ağustos 2012'de tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Özel Kuvvetler Komutanlığına atanmıştı.

Kainerugaba, geçen sene Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirilmişti.

Orgeneral Kainerugaba'nın 1986'dan beri iktidarda olan 77 yaşındaki babası Devlet Başkanı Museveni'nin halefi olabileceği öne sürülüyor.

YORUMLAR
500
Emekli Memur-Sen'den emeklilerin sendikal haklarına ilişkin yasal düzenleme talebi Emekli Memur-Sen'den emeklilerin sendikal haklarına ilişkin yasal düzenleme talebi Son dakika haber... Oğlu öldürdü, savcı babaya da müebbet istedi Son dakika haber... Oğlu öldürdü, savcı babaya da müebbet istedi

Yoweri Museveni, Ruanda, Emekli, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda: Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan ayrılmadı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
15:09 Birleşmiş Milletler açıkladı: 3 milyon Ukraynalı evini terk edip, mülteci oldu
15:08 Son hali görenleri şaşırttı! Alex'in veliahtı Gökay yaptığı paylaşımla trendlere girdi
15:07 Kızının kripto parayla ilgilendiğini sanıyordu, gerçek işini internette tesadüfen gezinirken öğrendi
14:57 ABD'de evsizleri hedef alan seri katil nihayet yakalandı: 9 günde 5 evsizi öldürdü
14:57 Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 15:54:16. #1.11#
SON DAKİKA: Uganda: Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan ayrılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement