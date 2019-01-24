Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Denizli'de Anıldı

Uğur Mumcu Denizli'de Anıldı

1 saat önce

DENİZLİ Demokrasi Platformu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde andı.

Uğur Mumcu Denizli'de Anıldı, System.String[]
DENİZLİ Demokrasi Platformu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde andı.

24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde, otomobiline konulan bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybeden Uğur Mumcu için Denizli Demokrasi Platformu, anma töreni düzenledi. Valilik binası önündeki törene; CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar ile Baro Başkanı ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Müjdat İlhan, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üzerinde Uğur Mumcu'nun fotoğrafının bulunduğu Türkiye haritası şeklindeki çelenk, Atatürk Anıtı'na konuldu.

Denizli Barosu Başkanı ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Müjdat İlhan, Uğur Mumcu'yu saygıyla andıklarını belirterek, "Adalet ve Demokrasi Haftası'nda başta Muammer Aksoy, Uğur Mumcu olmak üzere Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Gaffar Okan gibi güzel ülkemizin vatansever evlatlarının, hain pusularda terör tuzaklarında kaybettiği nice değerlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz, onları minnetle anıyoruz" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

Müjdat İlhan, Denizli, Uğur Mumcu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bidona Konularak Atılan Bebek Cesedini Bulan Çobanlar O Anları Anlattı 2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:10:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Denizli'de Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]