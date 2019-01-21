Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Maltepe'de Anılacak

Uğur Mumcu Maltepe'de Anılacak

46 dakika önce

Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Maltepe'de düzenlenen bir programla anılacak.

Uğur Mumcu Maltepe'de Anılacak, System.String[]
Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Maltepe'de düzenlenen bir programla anılacak.

Maltepe Belediyesi, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenecek bir programla anacak. "Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, Nebil Özgentürk'ün anlatımıyla birlikte Uğur Mumcu belgeseli gösterilecek. 24 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da düzenlenecek anma programında, Grup Gündoğarken de seslendireceği şarkılarla yer alacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Maltepe, Uğur Mumcu, Güncel
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