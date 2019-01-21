Uğur Mumcu Maltepe'de Anılacak
46 dakika önce
Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Maltepe'de düzenlenen bir programla anılacak.
Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu
, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Maltepe
'de düzenlenen bir programla anılacak. Maltepe Belediyesi
, 24 Ocak 1993'te Ankara
'da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu, Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenecek bir programla anacak. "Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, Nebil Özgentürk
'ün anlatımıyla birlikte Uğur Mumcu belgeseli gösterilecek. 24 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da düzenlenecek anma programında, Grup Gündoğarken
de seslendireceği şarkılarla yer alacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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