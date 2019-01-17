Ukrayna Büyükelçisi'nden İlginç Batan Gemi Yorumu

Ukrayna
Büyükelçisi'nden ilginç batan gemi yorumu
Ukrayna'nın Ankara
Büyükelçisi Andrii Sybiha:
"Denizciler, 'bu olayın Türkiye
'de yaşanmasına çok sevindik' diyorlar"
SAMSUN - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun
'da batan gemiden kurtarılan 7 mürettebatın, olayın başka bir ülkede gerçekleşmesi durumunda hayatta kalma şanslarını çok az gördüklerini, bu olayın Türkiye'de yaşanmasına çok sevindiklerini söylediklerini açıkladı. Rusya
'nın Azov Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton kömürü Samsun'a getirmek üzere 13 kişilik mürettebatla hareket eden Panama bayraklı 8841644 IMO
numaralı "Volga-Balt 214" isimli kuru yük gemisi, Samsun'a 80 mil (130 km) açıkta 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle gemi bölünerek Karadeniz
'e gömülmüştü. Gemiden alınan sinyal üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zorlu şartlarda verdikleri mücadele sonucu 7 kişiyi sağ kurtarmayı başarmıştı. Olay üzerine Samsun'a gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun Valisi Osman Kaymak'a ve kurtarma ekibinde yer alan Salih Güvenlik Komutanlığı ekibine teşekkür etti. Sybiha, kaza sonrası kurtarılan denizcilerin açıklamalarını Samsun Valisi Osman Kaymak ile paylaştı.
Vali Kaymak: "Mürettebatı sivil halk ile birlikte kurtardık"
Batan gemideki denizcileri kurtarmak için balıkçı römorkörlerinin de yardıma geldiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Tüm imkanlarımızı kullanarak çok başarılı bir operasyonla hayatta olan arkadaşları kurtarmaya çalıştık. Böylece 7 denizci arkadaşımızı kurtarmayı başardık. Operasyonda kurtardığımız arkadaşlarımız için çok mutluyuz ama kurtaramadığımız 6 kişi için de çok üzgünüz. İzmir
'den keşif uçağı, 2 helikopterimiz, Merzifon
Hava Üssünden skorsky helikopteri, 2 kurtarma botu ve 1 kurtarma gemisi, 2 balıkçı römorkörü de kurtarma çalışmalarına katıldı. Yani sivil halk ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
personelleri hep birlikte bu operasyona katılarak daha çok insan kurtarmanın gayretini verdik. Operasyona katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Büyükelçi Sybiha: "Denizciler, 'Bu olayın Türkiye'de yaşanmasına çok sevindik' diyorlar"
Geminin başka bir ülkede batması halinde can kaybının daha fazla olabileceğini vurgulayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Başarılı kurtarma operasyonunuz sayesinde 7 denizci arkadaşımız kurtarıldı. Bu kurtarma operasyonu çok zor hava şartlarında gerçekleştirildi. Büyükelçi olarak operasyona katılan herkese teşekkür ediyorum. Kaza esnasında her dakika çok önemliydi. Türkiye tarafı olaya çok hızlı bir şekilde tepki gösterdi. Yardım çok hızlı geldi. Bunun sayesinde de çok olumlu sonuçlar elde edildi. Operasyona helikopterlerin ve diğer araçların da katılması operasyonun başarılı geçmesine katkıda bulundu. Ankara'da kurtarılan denizcilerle konuştuğumuzda, 'Birçok yere gittik. Söz
konusu olay Türkiye'de olmamış olsaydı bu kadar ilgi gösterileceğini düşünmüyorduk. Bir nevi de şu anda hayatta olamayabilirdik. Bu olayın Türkiye'de yaşanmasına çok sevindik. Hızlı ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildi' dediler. Zor koşullarda kendi hayatlarını tehlikeye atan kurtarma ekibi çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kaza 130 km uzaklıkta olmasına rağmen 7 denizcimiz kurtarıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun Valisi Osman Kaymak'a başarılı kurtarma operasyonundan dolayı Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko
'nun hediye ettiği imzalı saati takdim etti. Büyükelçi operasyona katılan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine de başarı belgesi verdi.