Ukrayna'da darp edilen Türk baba için Büyükelçilik devrede - Son Dakika

Ukrayna'da darp edilen Türk baba için Büyükelçilik devrede

Çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da kimliği belirsiz kişilerce darp edilen Tayfun Mustafaoğlu için Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği devreye girdi.

Çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da kimliği belirsiz kişilerce darp edilen Tayfun Mustafaoğlu için Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği devreye girdi. Bu tür olayların yaşanmaması adına Türkiye-Ukrayna arasında özel mekanizma geliştirileceği bildirildi.

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Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya gelen Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunan Mustafaoğlu'nun çağrısı yanıtsız kalmadı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Mustafaoğlu için devreye girdi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'nin 30 Haziran'da görüştüğü Mustafaoğlu'nun avukatla temasının sağlanmasının ardından Büyükelçiliğin konunun Ukrayna Ombudsmanlığı ve Adalet Bakanlığına aktardığı ifade edildi. Mustafaoğlu'nun boğazını sıkan ve kollarını tutan şahıslar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla babanın elinden almış, Mustafaoğlu Demirören Haber Ajansı aracılığıyla yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ÖZEL MEKANİZMA

DHA'ya bilgi veren Büyükelçilik yetkilileri, Mustafaoğlu gibi çocuğundan ayrı düşmüş başka Türk babaların da bulunduğunu ifade etti. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına 2 ülke arasında özel bir mekanizma kurulması için Türk yetkililerle Ukrayna makamlarının temaslarının sürdüğü ifade edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da darp edilen Türk baba için Büyükelçilik devrede - Son Dakika Dünya

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