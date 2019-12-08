Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da düzenlenen protestolarda Zelenskiy'e "kırmızı çizgi" hatırlatması
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Ukrayna'da düzenlenen protestolarda Zelenskiy'e "kırmızı çizgi" hatırlatması

6 saat önce

Ukrayna krizinin çözümü için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin Normandiya Formatında toplanacağı yarınki zirveden önce başkent Kiev'de protesto düzenlendi.

Ukrayna'da düzenlenen protestolarda Zelenskiy'e

Ukrayna krizinin çözümü için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin Normandiya Formatında toplanacağı yarınki zirveden önce başkent Kiev'de protesto düzenlendi.

Muhalefetteki eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko'nun partisi Anavatan ve rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un Ses partisinin organize ettiği gösteriler Bağımsızlık Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Kırmızı çizgiler" ismi verilen gösterilere, muhalefet partisi mensubu binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, 9 Aralık'ta düzenlenecek Normandiya Liderler Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in üniter devlet yapısından taviz vermemesi, ülkenin Batı ile entegrasyon politikasından vazgeçmemesi ve Kırım'ın ilhakı ve geri alınması konularında ödün verilmemesini talep etti.

Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ukrayna krizini görüşmek üzere 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Normandiya Formatı'nda bir araya gelecek.

Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi, en son 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılmıştı.

Normandiya, Ukrayna, Almanya, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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