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Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu - Son Dakika

Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu

26.08.2021 16:41
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu, System.String[]

Ukrayna'nın sahil kentlerinden Odessa'da eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu.

Ukrayna'nın sahil kentlerinden Odessa'da eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu.

Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan Odessa kentindeki havaalanında yapılan kazı çalışmalarında, eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin dönemine ait olduğu belirlenen bir toplu mezar bulundu. Odessa Belesiyesi'nden yapılan açıklamada, 1930'lu yılların sonlarına ait olduğu düşünülen mezarların havaalanının planlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan keşif çalışmaları sırasında ortaya çıktığı bildirildi. Yaklaşık 5 hektara yayılan 29 mezarda 5 ila 8 bin kişinin kalıntılarının bulunduğu ifade edildi. Havaalanında sürdürülen kazı çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

1930 ve 1941 yılları arasında "Büyük Stalin Temizliği" olarak bilinen toplu idam programı gerçekleştirilmişti. Ukraynalı tarihçiler, söz konusu dönemde yaklaşık 8 bin kişinin Sovyet gizli polis birimi tarafından öldürüldüğünü ve ülkenin başka yerlerinde de toplu mezarlar olduğunu öne sürse de kayıt tutulmadığı için kurbanların kimliklerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor. Söz konusu mezarlarda bulunan cansız bedenlerin sıradan vatandaşlara, polislere ve istihbarat elemanlarına ait olduğu tahmin ediliyor. - KİEV

Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu
Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu

Josef Stalin, Karadeniz, Ukrayna, Sscb, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezar bulundu - Son Dakika


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