Türkiye 'nin yürüttüğü 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle Ukrayna 'da Mariupol 'de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli gemi 21 Haziran günü güvenli koridordan geçerek Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na ulaştı. 142 metre boyunda 18 metre genişliğindeki gemi, 14 Rus personeliyle birlikte demir cevheri yüklenerek Türkiye'ye hareket etti.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan çıkan gemi, Zonguldak'a geldi - Son Dakika

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