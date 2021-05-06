Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-ABD ilişkileri ve Donbas'ta yaşanan olaylar ele alındı.

"SANKİ DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ GİBİYİZ"

Zelenskiy, Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında, "Bu bizim ilk görüşmemiz ama sanki ilk görüşme değilmiş gibi. Blinken ekibi olan biten her şeyi tüm detaylarıyla biliyor. Donbas'taki olayları tamamıyla biliyorlar. Sadece ülkemizin Rusya tarafından işgal edilmiş topraklarını değil Kuzey Akımı 2 projesini de konuştuk. Bizim için çok hassas bir konu. Ukrayna'da başardığımız ve başarı aşamasında olduğumuz reformları da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Blinken ziyaret kapsamında ayrıca, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile de görüştü.

(Bekir Keskin/İHA)