Ukrayna Türkiye'nin "savaş esiri takasındaki desteğini" takdir ettiğini bildirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ile yapılan esir takası sonrası ülkeye iade edilen 215 Ukraynalı için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "minnettar" olduklarını belirterek, bu desteği "takdirle" karşıladıklarını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Ukrayna tarafına 215 savaş esirinin iade edilmesine ilişkin bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Ukrayna, 215 kişinin Rus esaretinden geri dönüşünü mümkün kılan arabuluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettardır. Bu desteği çok takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.