Ukrayna ile Türkiye stratejik ortaklığı pekiştirecek - Son Dakika

Ukrayna ile Türkiye stratejik ortaklığı pekiştirecek

16.10.2020 11:07
Ukrayna ile Türkiye stratejik ortaklığı pekiştirecek, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret kapsamında imzalanacak askeri iş birliği anlaşması ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı daha da kuvvetlendirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret kapsamında imzalanacak askeri iş birliği anlaşması ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı daha da kuvvetlendirecek.

Zelenskiy, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve ziyaret kapsamında askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması dahil pek çok ikili anlaşma imzalanacak.

Erdoğan en son mevkidaşını Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi kapsamında şubat ayında Kiev'de ziyaret etmişti.

Liderlerin görüşeceği konuların başında savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA) ve Dağlık Karabağ krizinin olması bekleniyor.

Türk İHA'ları

Ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinde en dikkati çeken konuyu Türk İHA'ları oluşturuyor.

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna Ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirmişti.

Erdoğan'ın şubattaki Kiev ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin Ukrayna'ya, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda 205 milyon Türk lirası yardım sağlayacağı açıklanmıştı.

Öte yandan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy'nin başkanlığında bir heyet ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uruskiy, ziyaretin ardından, Türk savunma sanayisinde örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söylemişti.

Ukrayna uçak firması Antonov ile AN-178 uçağının ortak üretimi iki ülke arasındaki güncel konular arasında yer alıyor.

STA ile 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefi

Erdoğan ve Zelenskiy, iki ülke arasında 2019'da 5 milyar dolar olan ticaret hacmi için önce 10, sonra 20 milyar dolar hedefini koymuş, bu kapsamda liderler 2012'den beri süren STA görüşmelerinin bu sene sonuçlandırılması talimatını vermişti.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka'nın katılımıyla geçen ay Ukrayna ve Türkiye arasındaki STA görüşmeleri tekrar ivme kazanmıştı.

Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Türkiye'nin karantina sonrası yurt dışına uçuşları başlattığı ilk ülkelerden biri olan Ukrayna'dan Türkiye'ye 2019'da 1,5 milyon turist geldi.

Salgın nedeniyle bu sene rakam azalmış olmasına rağmen Ukrayna halen Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Dağlık Karabağ'daki krizin liderlerin gündeminde olması muhtemel. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini belirtmişti.

Toplantıda Ukrayna'da halen varlığını devam ettirdiği bilinen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

Ticaret, Türkiye, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna ile Türkiye stratejik ortaklığı pekiştirecek - Son Dakika


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