Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin, Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini ifade ederek bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika

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