Son dakika haberleri! Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi

26.06.2022 12:32

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin, Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini ifade ederek bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini aktardı.

Belediye Başkanı Kliçko, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Füzeler, Hazar Denizi'nden fırlatıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, yapığı açıklamada, füzelerin Rus kuvvetlerince Hazar Denizi'nden fırlatıldığını kaydetti.

Kiev'e doğru 4 ila 6 füzenin atıldığını tahmin ettiklerini belirten Ignat, bunlardan ikisinin Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika

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