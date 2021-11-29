Ukrayna, Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere karantina uygulayacak - Son Dakika

Açıklamada ayrıca Ukrayna vatandaşlarına, Kovid-19'un yeni varyantının tespit edildiği bu 7 ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 14 günde Güney Afrika , Botswana , Zimbabwe , Namibya , Lesotho , Esvatini ve Mozambik 'te 7 günden fazla kalan kişilerin ülkeye girişlerinin ardından 14 gün karantinada kalması gerektiği belirtildi.

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