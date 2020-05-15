Ukrayna, Rus sitelerine giriş yasağını uzattı - Son Dakika

Ukrayna hükümeti, Rus merkezli bazı sitelere konulan giriş yasağını uzattığını duyurdu.



Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Rusya Federasyonu merkezli bazı sosyal medya platformlarına giriş yasağının uzatılmasını içeren kanun teklifi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Böylelikle Ukrayna vatandaşlarının Vkontakte, Odnoklasniki ve Yandex sitelerine doğrudan erişimi engellenmiş oldu.



Bahsi geçen sitelere ilk yasak, 2017 yılında Ukrayna'nın 5. Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Rusya Federasyonu'na yaptırım amaçlı getirilmişti. - KİEV