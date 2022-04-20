Ukrayna: "Rusya'nın BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya'nın BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli"

20.04.2022 02:08
Ukrayna: "Rusya'nın BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "savaşa son ver" çağrısını dinlemesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "savaşa son ver" çağrısını dinlemesi gerektiğini belirtti.

Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Rusya nihayet BM Genel Sekreterini dinlemeli ve Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeli ya da en azından insani bir duraklamaya izin vermeli." ifadelerini kullandı.

Bu savaşta tek saldırganın ve işgalcinin Rusya olduğunu kaydeden Kuleba, "Ukrayna her zaman barış aramaya hazır olmuştur ve olmaya da hazırdır." diye konuştu.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Rusya'nın BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli' - Son Dakika


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