Ukrayna Savunma Bakanı: "Rusya'nın kaybı, Sovyetlerin Afganistan'da verdiğine yaklaşıyor" - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanı: "Rusya'nın kaybı, Sovyetlerin Afganistan'da verdiğine yaklaşıyor"

17.03.2022 13:58
Ukrayna Savunma Bakanı: "Rusya'nın kaybı, Sovyetlerin Afganistan'da verdiğine yaklaşıyor"

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Oleksij, Rusya'nın kaybının Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da verdiğine yaklaştığını belirterek Avrupalı parlamenterlere "hükümetlerine, Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması ve silah satın alımı konusunda baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Oleksij, Rusya'nın kaybının Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da verdiğine yaklaştığını belirterek Avrupalı parlamenterlere "hükümetlerine, Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması ve silah satın alımı konusunda baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Oleksij, Avrupa Parlamentosunun Ortak Savunma ve Dış İlişkiler Komitesinin, AB-Ukrayna Parlamenterler Birliği Komitesi Delegasyonu ile düzenlediği oturuma video konferans yöntemiyle katıldı.

Hava sahasının kapatılması konusuna işaret eden Oleksij, şunları söyledi:

"Kapalı hava sahası teknik bir konu değil. Çocukların ve kadınların hayatlarının meselesidir. Ne kadar çok tereddüt ederseniz, bu, o kadar çok çocuğumuz ve torunumuz tarafından insanlığa karşı suç olarak hatırlanacak. Bizi Rus füzelerinden korumak için bir an önce hava sahamızın kapatılması gerektiğini anlamaya başladığınızda, savaşın daha hangi seviyede bir tırmanışa ulaşmış olması gerekiyor?"

Oleksij, Ukrayna'nın, geleceğinin Avrupa'da olduğuna dair bir seçim yaptığını ve bu seçimin bedelini her gün ödediğini vurgulayarak Mariupol bölgesindeki durumdan bahsetti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksij, "Mariupol'de Rus birlikleri, gerçek bir soykırım yapıyor. 400 bin kişinin yaşadığı şehirde, 3 haftadır susuz, elektriksiz şekilde hayatta kalmaya çalışılıyordu. Füzeler yüzünden haritadan silindi. Konvoylar sürekli engelleniyor ve hedef alınıyor. Yerel yetkililerin ifadelerine göre, 20 binden fazla sivil yaşamını yitirdi." diye konuştu.

Oleksij, üç haftada 400 okul, 110 hastane ve daha fazla konutun yıkıldığını belirterek "Tepkiniz yıllar önce gelebilseydi, bunu önleyebilirdik." dedi.

"İki Çeçenistan savaşındakinin toplamından daha fazla"

AP vekillerinin sorularını cevaplayan Oleksij, şu ifadeleri kullandı:

"Rus güçleri, iki Çeçenistan savaşındakinin toplamından daha fazla, 14 binden fazla kayıp verdi. 450'den fazla tank ve zırhlı araç ile 750 uçak etkisiz hale getirildi. Rusya'nın kaybı, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki 10 yıllık kayıplarına yaklaşıyor. Korkumuz yok ve sizin de bu korkudan kurtulmanızı rica ediyoruz. Tam 8 yıl önce Moskova, işgal altındaki Kırım'da sözde referandum düzenledi ve o zaman Rusya durdurulabilirdi ama uluslararası toplum bunu yapmadı."

Oleksij, AB'nin sağladığı 500 milyon avroluk destekle gerekli uçakları, zırhlı araçları alacaklarını, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarının da devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

"AB ülkelerinden silah satın almamıza izin verin"

AB ülkelerinin savunma bakanlarına birden fazla mektup yazdığını, birçoğunun bürokratik engellere takıldığını aktaran Oleksij, "Mektuplara yanıt gelmesi haftalar alıyor, insanlar ölüyor." dedi.

Oleksij, bazı AB ülkelerinden ise hiç yanıt alamadığını ifade ederek AP vekillerine "Hükümetlerinize söyleyin, şirketlerinizden silah satın almamız konusunda izin versinler, onları almaya hazırız." çağrısında bulundu.

"Hiçbir kapitülasyonu asla kabul etmeyeceğiz"

Oleksij, müzakerelerde, öncelikle insani koridorlardan, ateşkesten, sivil nüfusa gıda ve su sağlanmasından bahsettiklerini, daha sonra barış anlaşması imzalayabileceklerini dile getirdi.

"Hiçbir kapitülasyonu asla kabul etmeyeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz direnmeye hazır." diyen Oleksij, "Sizi temin ederim ki; henüz tatmin edici bir şey yok ama umarım bu savaşı çok kısa sürede ve elbette Kremlin'i yenerek bitireceğiz." yorumunu yaptı.

"Belarus savaşa girerse ordusunu yok ederiz"

Oleksij, Belarus'un savaşa dahli konusunda net bir öngörüsünün bulunmadığını belirterek "Putin'in de sivil halka karşı füze, bomba kullanmaya cesaret edemeyeceğinden tamamen emindim. İşgal etmek için geleceğinden emindim ama sivilleri, şehirleri bombalayacağını düşünmedim, ne yazık ki yanılmışım." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'un Ukrayna'ya girmesi durumunda ordusunun tümüyle yok edileceğini söyleyen Oleksij, 90 bin civarı Ukraynalı sivilin de silahlandığını kaydetti.

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Avrupa Birliği, Afganistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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