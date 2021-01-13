Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek - Son Dakika

Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek

13.01.2021 00:49

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkelerinin birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkelerinin birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğini bildirdi.

Zelenskiy ve Sandu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Marinskiy Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantı ardından ortak açıklama yayımladı.

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Moldova halkının "Avrupa seçimini" gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu seçimin, iki ülke arasında gelecek vadeden yeni bir diyaloğun önünü açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna ve Moldova'nın uluslararası hukuk ve temel prensiplerine saygı gösterdiği vurgulanırken, iki ülkenin uluslararası tanınmış sınırlarında egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin birbirlerini desteklediklerine dikkat çekildi.

Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda iki ülkenin "Üç Deniz" ve "Doğu Ortaklığı" girişimlerinin parçası olma niyeti vurgulandı.

İki ülkenin AB tam üyelik hedefi

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi yolunda iki ülkenin bölgesel iş birliğini artırma hedefi teyit edilirken, iki ülke, AB'yi genişletilmiş serbest ticaret bölgesi kapsamında farklı alanlarda iş birliğini artırmaya çağırdı.

Moldova ve Ukrayna arasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, enerji, altyapı ve azınlık hakları alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, devlet başkanlarının projelerin takibi için yüksek düzey konsey kurmayı kararlaştırdığı bildirildi.

Ayrıca liderler arasında altyapı alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek
Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek
Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek
Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Moldova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek - Son Dakika


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