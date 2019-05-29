Son Dakika Haberleri: Ula CHP'den Muğla ziyareti
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Ula CHP'den Muğla ziyareti

1 saat önce

CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri CHP Muğla İl Başkanlığını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Menteşe Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Ula CHP'den Muğla ziyareti, System.String[]
CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri CHP Muğla İl Başkanlığını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Menteşe Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan "Yerel seçimler sonrası ilçe teşkilatı olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Menteşe Belediye Başkanımızı ziyarette bulunduk. Kendilerine başarılar diledik" dedi.

CHP Ula İlçe yönetimi yerel seçimler sonrası ziyaretlere başladı. CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan ve yönetim kurulu üyeleri CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü ziyaret etti.

CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan "Sevgi dedik, hoşgörü dedik, güler yüzle hizmet dedik. Başardık. Her şey çok güzel olacak diyen Muğla'mız için verdiği tüm sözleri yerine getiren ve getirmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'ü, güler yüzlü ve samimi Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş'ü makamlarında ziyaret ettik. Kendilerine başarılar diledik" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Hüseyin Özcan, Ula, Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Güncel
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