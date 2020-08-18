Ula'ya 460 dönüm mera kurulacak - Son Dakika

Ula ilçesine 460 dönüm mera kurulması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ula Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak protokole mera için hazırlanan alanda imza attı.

Protokol kapsamında Kızılyaka ve Çörüş mahalleleri arasındaki 460 dönümlük alan ıslah edilerek bölge halkının geçim kaynağı hayvancılıkta kullanılmak üzere mera olarak kullanacak.

Saylak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önderliğinde başlatılan tarım seferberliğinde Muğla'da bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ula Belediyesi ile güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Saylak, "Projenin ortağı olan Ula Belediye Başkanımız İsmail Akkaya'ya ve ekibine bu duyarlı projede göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Akkaya da atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak ve vatandaşların kullanımına sunmanın önemli bir görev olduğunu dile getirdi.

40 yıl önce tarım teknikeri olarak görev yaptığını anlatan Akkaya, "Merayı tekrardan canlandırmak ve halkımızın hizmetine sunmak için böyle bir projede yer almaktan onur duyuyorum. 460 dönümlük bu alanın etrafını belediye olarak çevirip, Tarım ve İl Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde modern bir mera oluşturacağız." diye konuştu.