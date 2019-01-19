Son Dakika Haberleri: Ulaş Gölü Buz Tuttu

Ulaş Gölü Buz Tuttu

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Ulaş Gölü Buz Tuttu, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.

İlçe merkezinde yer alan Ulaş Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı. Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölde, güzel kış manzaraları oluştu.

Ulaş Gölü tesis işletmecisi Kemal Aslan AA muhabirine, ilçenin sembolü konumunda olan ve göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri gölde kış sessizliği yaşandığını söyledi.

Aslan, vatandaşların soğuğa rağmen göle gelerek buz üzerinde yürüdüğünü ve fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:15 Kaynak: AA

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