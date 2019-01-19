Ulaş Gölü Buz Tuttu
1 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.
Sivas
'ın Ulaş
ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.
İlçe merkezinde yer alan Ulaş Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı. Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölde, güzel kış manzaraları oluştu.
Ulaş Gölü tesis işletmecisi Kemal Aslan
AA muhabirine, ilçenin sembolü konumunda olan ve göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri gölde kış sessizliği yaşandığını söyledi.
Aslan, vatandaşların soğuğa rağmen göle gelerek buz üzerinde yürüdüğünü ve fotoğraf çektirdiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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