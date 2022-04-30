Ulaş Kaymakamı Baş, trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Ramazan Bayramı öncesi "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla yapılan uygulamaya katıldı.

Sivas- Malatya kara yolu Ulaş kavşağında bayram tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince icra edilen kontrol faaliyetlerini denetleyen Baş, sürücülerle de sohbet etti.

Baş, sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeleri, dikkatli ve sabırlı olmaları konusunda uyardı, bayramlarını kutladı.

Baş'a, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri komiser Yavuz Yılmaz da eşlik etti.