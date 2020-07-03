Ulaş'ta besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin koyun kırkma mesaisi başladı.



Koyunlardan bol verim almak amacıyla gerçekleştirilen kırkım işlemi ilçeye bağlı köylerde sürüyor.

Çevirme köyü muhtarı ve koyun yetiştiricisi Hasan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koyunların sıcak havadan rahatsız olmamaları için kırkım gerçekleştiriyoruz ve koyunlar rahatlıyor. Daha rahat hareket edebiliyor ve kolay gelişiyor. Rahat otlayan bir hayvan daha da fazla süt veriyor." dedi.

Gül, bin koyunun kırkma işleminin yapılacağını dile getirerek, "Elde edilen yapağı için pazar bulmada zorlanıyoruz. Satılsa da değerinde satamıyoruz. Eskiden koyun yününe talep çok oluyordu, elde edilen yünler temizlendikten sonra satışa çıkartılıyordu. Son yıllarda yünlere talep yok. Elde edilen yünleri ucuz fiyata satıyoruz." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Sivas ve çevre illerdeki koyunlardan elde edilen yapağının değerlendirilmesi ve koyunculuktaki karlılığın arttırılması amacıyla "Yerli ve Milli Koyunculukta Alternatif Nefesimiz Yapağımız Projesi"nin hayata geçirileceğini anlatan Gül, "İnşallah en kısa zamanda proje hayata geçirilirse yapağının değerlendirilmesi ile koyunculukta karlılık artacak, bölgemiz hayvancılığına yeni bir nefes kazandırılacak ve üretim artacaktır." ifadelerini kullandı.