Ulaş'ta cami imam hatibi 300 çocuğa bayram harçlığı dağıttı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, Kurban Bayramı'nda mahalle mahalle dolaşarak 300 çocuğa hayırseverlerin desteğiyle bayram harçlığı dağıttı.

Başer, AA muhabirine, Ramazan Bayramı öncesi eski Kaymakam Muhammed Burak Akköz ile çocuklara harçlık dağıttıklarını hatırlatarak, "Bu bayramda da mahalle mahalle gezerek 300 çocuğa zarflar içerisinde bayram harçlığı dağıttım. Bayram neşedir, bayram mutluluktur. Çocukların yüzünün gülmesi, onların bayramı mutlu geçirmesi dünyadaki her şeye değer. İnşallah bundan sonra dini bayramlarda çocuklara harçlık dağıtmayı hayırseverlerin yardımlarıyla geleneksel hale getirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Başer, harçlık dağıtımına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.