Ulaş'ta kan bağışı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kurum çalışanları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Demokrasi Meydanı'nda, Kızılay Kan Merkezinin gezici kan toplama bağış aracına giden kurum çalışanları ve vatandaşlar, gerekli sağlık kontrollerinin ardından kan bağışladı.

Kan bağışlayan Süleyman Taçyıldız, "İhtiyacı olan kişiler Kızılay yardımı ile anında kan bulabiliyor. Her yıl insanlarımız bir kaza veya bir hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmekte, kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması insanlık görevidir." dedi.