Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy yollarının asfaltlanması için çalışma başlatıldı.
Ulaş İlçe Özel İdaresi ekipleri, bozulan köy yollarında asfaltlama çalışması yapıyor.
Hacımirza ve Karaşar köyleri grup yolu Güzelbahçe mevkisinde asfalt yama çalışmalarını inceleyen Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, kış aylarında bozulan yollarda asfalt yama çalışması yapıldığını söyledi.
Köylerde altyapı ve üstyapı hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini belirten Akköz, "Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.