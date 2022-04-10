Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 11:47
Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü kutlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak hükümet konağı bahçesinde tören düzenlendi.

İlçe emniyet amiri komiser Yavuz Yılmaz ve polisler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından emniyet personeli 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant kurdu.

Polisler, standı ziyaret eden vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Standa gelen kadınlar da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirildi.

Halkın yoğun olduğu Cumhuriyet ve Atatürk caddelerini dolaşan ekipler, vatandaşlara ve esnafa asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

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Hisarcık, Sivas, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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