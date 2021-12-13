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Ulaşımpark'ın yeni Genel Müdürü Serhan Çatal - Son Dakika

Ulaşımpark'ın yeni Genel Müdürü Serhan Çatal

13.12.2021 11:40
Ulaşımpark'ın yeni Genel Müdürü Serhan Çatal

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden Ulaşımpark AŞ'de genel müdür olarak görev yapan Murat Sağlam'ın görevi bırakmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Ulaşımpark Serhan Çatal'a emanet.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark AŞ'de genel müdürlüğü görevine Serhan Çatal getirildi.

SERHAN ÇATAL ATANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli şirketlerinden biri olan Ulaşımpark'ta 1 yıldır görev yapan Murat Sağlam, Genel Müdürlük görevinden geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinden biri olan Ulaşımpark AŞ'de genel müdür olarak görev yapan Murat Sağlam'ın görevini bırakmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Ulaşımpark AŞ'nin yeni Genel müdürü Serhan Çatal.

SERHAN ÇATAL KİMDİR?

Serhan Çatal, 26 Şubat 1985 İzmit doğumlu. İlköğretimini İzmit İstiklal İlkokulu, Orta öğrenimini İzmit Hızır Reis Ortaokulunda tamamladı. Gölcük Anadolu Denizcilik Lisesinde eğitim alan Çatal, daha sonra KOÜ Karamürsel Denizclik Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ambulans koordinasyon amirliği, Kocaeli Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Evli olan Çatal, bir çocuk babası.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Murat Sağlam, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ulaşımpark'ın yeni Genel Müdürü Serhan Çatal - Son Dakika


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