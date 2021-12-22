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Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik" - Son Dakika

Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik"

22.12.2021 12:11

Son dakika haberi: - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için Yüksek Hızlı Tren hattına dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa etti.

- Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için Yüksek Hızlı Tren hattına dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa etti. Köprüye kurulan fotokapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladıklarını da tespit ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'ye değer katan projeleri bir bir hayata geçirirken, aynı zamanda doğal yaşamı da korumaya önem verdiklerine dikkati çekti ve "Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için Yüksek Hızlı Tren hattına dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa etti. Köprüye kurulan fotokapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladıklarını da tespit ettik" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak büyük projeleri hayata geçirirken doğal yaşamı da koruduklarını belirterek, tüm projelerde özel önem verilen, uygulamalara yön veren çevreye, doğaya, insana hizmet eden politikalar ışığında çalıştıklarını kaydetti.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şura'sında da çevre vurgusunun yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, karayollarındaki ekolojik köprülerin ardından demiryollarında da yaban hayatı korumak için bu projeleri hayata geçirmeye başladıklarının altını çizdi. Karaismailoğlu, "TCDD'nin üniversitelerle ve ortak kurumlarla yaptığı çalışmalarda Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara- Eskişehir (Beylikova-Sazak) bölgesinin kızıl geyik doğal yaşam alanı olduğu, yaklaşık bin 800 kızıl geyik, 5 binden fazla yaban domuzu, tilki, kurt ve vaşak gibi yabani hayvan popülasyonu olduğu tespit edildi. Yaban hayvanlarının popülasyonu, su ihtiyacını karşılamak için demiryolunu yolunu aşmaları gerekiyordu. Yapılan gözlemlerde yaban hayvanlarının kapalı menfez ve altgeçitleri kullanmadıkları belirlendi" ifadelerini kullandı.

Ekolojik köprüdeki güvenli geçiş fotokapan görüntülerine yansıdı

Bu tespitin üzerine harekete geçildiğini aktaran Karaismailoğlu, ekolojik köprü projesinin hazırlandığını ve bunun süratle hayata geçirildiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Dünyada YHT Hattı üzerine inşa edilen ilk köprü özelliğine sahip olan proje, bölgede yaban hayatı izleme, değerlendirme envanteri de oluşturulacak. Köprü yapımına ek olarak peyzaj düzenlemesi ve yaban hayatı izleme, değerlendirme de proje kapsamında yer alıyor. Yaban hayatının yapılacak köprüye adapte olmasını hızlandıracak önlemler yaban hayatı uzmanları tarafından sağlanacak ve kontrol edilecek. Köprüye kurulan fotokapanlar sayesinde yabani hayvanların ortama uyum sağladığı da tespit ettik. Ayrıca, proje kapsamında izleme ve değerlendirme kısmında belgesel çekimi de planlanıyor" diye söyledi.

Ekolojik köprünün yapısı

Yüksekliği 9,5 metre, taban uzunluğu 74,15 metre ve tepe uzunluğu 46,55 metre olan flüt kesim köprü ile yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir geçiş alanı oluşturuldu. Öte yandan, Halkalı-Kapıkule arasında yapımı devam eden YHT hattında da 3 adet ekolojik köprü çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik
Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik
Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik
Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik

Adil Karaismailoğlu, Beylikova, Ankara, Yht, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Dünyada YHT hattı üzerine ilk ekolojik köprüyü inşa ettik" - Son Dakika
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