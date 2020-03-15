Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Çorum'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Çorum'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Çorum'da incelemelerde bulundu

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Çorum'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum'da çeşitli incelemelerde bulundu.


Samsun'daki programlarının ardından Çorum'a gelen Bakan Turhan, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum- Osmancık kara yolundaki Kırkdilim mevkisinde, yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünelleri şantiyesini ziyaret etti.

Turhan, Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için hayata geçirilen 3 tünelin durumu hakkında Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam eden Çorum-Laçin kara yolunda incelemede bulunan Turhan, Celilkırı mevkisinde, yapımına 1996'da başlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle yarım kalan havalimanı inşaatı ve yerini de inceledi.

Bakan Turhan, burada İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve milletvekillerinden, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ankara kara yolu üzerindeki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu bölgeye yapılması düşünülen alt geçit için inceleme yapan Turhan, daha sonra Çorum-Ortaköy kara yolunda sürdürülen yol yapım çalışmalarını da inceledi.


Bakan Turhan'a ziyaretlerinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve bürokratlar eşlik etti.

Mehmet Cahit Turhan, Laçin, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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