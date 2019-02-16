Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Trabzon'da
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca'nın annesi Bedriye Atmaca'nın cenaze törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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