Son Dakika Haberleri: Ülgür Gökhan Projelerini Açıkladı

Ülgür Gökhan Projelerini Açıkladı

45 dakika önce

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yeni projelerini anlattı.

Ülgür Gökhan Projelerini Açıkladı, System.String[]
CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yeni projelerini anlattı. Gökhan, on ana başlık altında ve her birinin 7 alt başlığı bulunan toplamda 70 projesini halkın beğenisine sundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala siyasi partiler ve adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Çanakkale'de Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Ülgür Gökhan, bir otelde düzenlenen toplantıda projelerini anlattı. Katılımcılara Gökhan'ın vaatlerinin yer aldığı ve kapağında "Yepyeni Onyedi, Cumhuriyet'in 100. Yılında Çanakkale'ye yakışır 10x7=70 Proje" yazılı kitapçıklar dağıtıldı.

CHP Çanakkale Belediye Meclis Üyesi adayları ile Ülgür Gökhan'ın projelerinin tanıtıldığı toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, eski Milletvekili Serdar Soydan, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partilinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Ülgür Gökhan, yeni dönemde seçilmesi halinde Çocuk, Gençlik, Emekli, Kadın, Aile, Engelsiz Yaşam, Sağlık, Spor, Yaşam ve Çevre olmak üzere toplam 10 ana başlık altında ve her birinin 7 alt başlığı bulunan toplamda 70 projesini katılımcılara anlattı.

Gökhan, konuşmasında "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine kenti sizlerle birlikte yönetmek için özgürlüğün, eşitliğin, farklılıkların barış içinde yaşamanın hazzını sürdürmek için barışın ve özgürlüklerin kentinden geleceğe umutla bakmak için sizlerle birlikte yeniden varım, diyorum. Millet İttifakı ile birlikte gücümüze güç kattığımız İYİ Partili kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardında Gökhan, Belediye meclis üye adaylarının tanıtımını yaptı. Daha sonra program fotoğraf çekimi ardından son buldu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:52 Kaynak: İHA

Ülgür Gökhan, Çanakkale, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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