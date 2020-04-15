Ülke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ülke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Ülke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladı

6 saat önce

Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyerler de başladı. Yeni infaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi; cezaevlerinden tahliyeler başladı.. Yasanın yürürlüğe girmesiyle İstanbul ve Başkent'te hareketlilik yaşandı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı. İlk etapta 65 yaş ve üzeri mahkumlar tahliye oldu. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyuldu.. Korona virüs tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinde bulunan yaklaşık 45 BİN kişi 31 Mayısa'a kadar izinli sayılacak. 15 bini kapalıdan, 30 bini açıktan olmak üzere toplam 45 bin hükümlü de tahliye edilecek.

90 bin kişiye tahliye yolu açan düzenlemeyle ceza infazında yarı oranında indirime gidildi. Kasten öldürme, terör, cinsel ve kadına karşı suçlar, uyuşturucu imali ve ticareti suçları kapsam dışı bırakıldı.

(İHA)

Ülke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladı

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:39:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ülke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]