Ülke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyerler de başladı. Yeni infaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi; cezaevlerinden tahliyeler başladı.. Yasanın yürürlüğe girmesiyle İstanbul ve Başkent'te hareketlilik yaşandı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler başladı. İlk etapta 65 yaş ve üzeri mahkumlar tahliye oldu. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyuldu.. Korona virüs tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinde bulunan yaklaşık 45 BİN kişi 31 Mayısa'a kadar izinli sayılacak. 15 bini kapalıdan, 30 bini açıktan olmak üzere toplam 45 bin hükümlü de tahliye edilecek.

90 bin kişiye tahliye yolu açan düzenlemeyle ceza infazında yarı oranında indirime gidildi. Kasten öldürme, terör, cinsel ve kadına karşı suçlar, uyuşturucu imali ve ticareti suçları kapsam dışı bırakıldı.

(İHA)