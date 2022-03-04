Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor

04.03.2022 15:28

Ukrayna'ya ihraç edilen yaş sebze ve meyveleri taşımak için Türkiye'ye gelen ancak savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'nın Kumluca ilçesinde misafir ediliyor.

Ukrayna'ya ihraç edilen yaş sebze ve meyveleri taşımak için Türkiye'ye gelen ancak savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'nın Kumluca ilçesinde misafir ediliyor.

Kumluca Toptancı Hali'ne sebze ve meyve almak için gelen tır şoförleri, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'de kaldı.

Ukraynalı tır şoförlerine, Kumluca Belediyesi ile ihracatçı firma sahipleri kapılarını açtı. Kumluca Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde konaklayan şoförlerin, yeme içme ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, şoförlere en iyi şekilde ev sahipliği yapıldığını ve her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Şoförlerden Mikail Mişa ise çok iyi ağırlandıklarını, hiçbir şekilde mağdur edilmediklerini belirtti.

Ülkelerine dönemediklerini belirten Mişa, ancak iş çıkarsa Belarus, Polonya veya Romanya'ya gidebileceklerini ifade etti.

Mişa, bir an evvel savaşın bitmesini istediklerini dile getirdi.

Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor

YORUMLAR
500
UKRAYNALI TIR ŞOFÖRLERİ, SAVAŞ ÇIKINCA ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ UKRAYNALI TIR ŞOFÖRLERİ, SAVAŞ ÇIKINCA ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ Ülkelerine sebze taşımak için Antalya'ya gelen 16 Ukraynalı şoför mahsur kaldı Ülkelerine sebze taşımak için Antalya'ya gelen 16 Ukraynalı şoför mahsur kaldı

Türkiye, Kumluca, Antalya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyunu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Avrupa istihbaratı, Putin'in halka açık infazlar düzenlemeye başlayacağını iddia etti
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı tır şoförleri, Antalya'da misafir ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement