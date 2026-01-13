Uludağ'da Kar, UEDAŞ Ekipleri Enerji İçin Görevde - Son Dakika
Uludağ'da Kar, UEDAŞ Ekipleri Enerji İçin Görevde

Uludağ\'da Kar, UEDAŞ Ekipleri Enerji İçin Görevde
13.01.2026 14:49
Bursa'da Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi buldu, UEDAŞ ekipleri 24 saat enerji nöbeti tutuyor.

Bursa'da kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, UEDAŞ ekiplerinin ise bellerine kadar gömüldükleri karın içerisinde enerji nöbeti 24 saat devam ediyor.

UEDAŞ, zorlu kış şartlarına yönelik tüm önlemlerini aldı. Saha ekipleri, teknolojik sistemleri ve donanımlarıyla kış aylarının zorlu şartlarında Güney Marmara'da kesintisiz enerji dağıtımı için çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ bölgesinde 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğundaki hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan UEDAŞ, oteller bölgesindeki havai hatların büyük bölümünü yer altına alarak şebekesini güçlendirdi. Gerçekleştirilen bakımlar da ise bellerine kadar kara gömülen ekiplerin, zorlu çalışma şartları böyle görüntülendi.

Bölgedeki enerji çalışmalarının detaylarını aktaran UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, "Uludağ'da kar kalınlığının 1 metreye ulaşması ve sezonun açılmasıyla ekiplerimizin nöbeti de başladı. Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluşabiliyor. Zorlu şartlarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ'da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 24 saat sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra dron ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Teknoloji, Enerji, Uludağ, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ'da Kar, UEDAŞ Ekipleri Enerji İçin Görevde - Son Dakika

SON DAKİKA: Uludağ'da Kar, UEDAŞ Ekipleri Enerji İçin Görevde - Son Dakika
